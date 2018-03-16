В Казахстане выявили более 4 тысяч детей с суицидальными наклонностями

В стране наблюдается снижение уровня суицидов - по итогам 2017 года до 14,9 случаев на 100 тысяч детей от 15 до 17 лет.

Вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики суицида и меры по улучшению качества жизни детей отражены в целом ряде программных и стратегических документов, в том числе в Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, Государственной программе развития здравоохранения "Денсаулық" на 2016-2019 годы.

Об этом в ответе на депутатский запрос рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.

По его словам, одним из показателей госпрограммы является снижение уровня суицидов среди детей в возрасте 15-17 лет на 100 тысяч детей указанных возрастных категорий (2016 год - 17,2 случаев; 2017 год - 17,0; 2018 год - 16,9; 2019 год - 16,7). Результатом совместной работы заинтересованных государственных органов и организаций стало снижение данного показателя по итогам 2017 года до 14,9 случаев на 100 тысяч детей от 15 до 17 лет.

"В целях реализации Дорожной карты по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года, МИО поручено принять меры по выявлению детей «группы риска», обеспечить соответствующей поддержкой детей, переживших попытку суицида (в том числе организовать работу стационара дневного пребывания детей), усилить взаимодействие госорганов с НПО по вопросам профилактики подросткового суицида, предусмотреть финсредства из местных бюджетов на реализацию проекта по превенции суицида среди несовешеннолетних", - отметил Досаев.

Он уточнил, что в рамках исполнения протокола заседания Координационного совета на реализацию программы по превенции суицидов среди несовершеннолетних выделено свыше 240 миллионов тенге из местных бюджетов Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, городов Алматы, Астана. В Алматинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях финансирование внедрения программы отложено в связи с отсутствием финансовых средств в местных бюджетах. МОН РК подготовлена бюджетная заявка на финансирование программы в регионах для рассмотрения на заседании республиканской бюджетной комиссии при уточнении бюджета на 2018 год.

"За счет указанных средств в рамках программы прошли обучение 2 427 педагогов-психологов, из которых 2 088 получили сертификаты мастер-тренеров, позволяющие обучать педагогов-психологов организаций образования. Также в системе здравоохранения обучено более 3 тысяч врачей общей практики, педиатров, психиатров, наркологов и школьных врачей. За последние два года программой охвачено 2 742 организации образования, в том числе 2 245 школ, 296 колледжей. В ходе проведения анкетирования по определению детей «группы высокого риска с суицидальными наклонностями» выявлено 4 412 детей (3191 учащихся школ, 1221 учащихся колледжей), из которых 1 470 детей направлены врачам общей практики для получения квалифицированной медицинской помощи" , - говорится в ответе на депутатский запрос.

Досаев также добавил, что проведено более 120 семинаров по вопросам профилактики суицида с охватом около 5 тысяч специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, школьных инспекторов), проведено 28 курсов для 720 педагогов-психологов и социальных педагогов.

"Работа по профилактике суицида среди детей находится на постоянном контроле Правительства и будет продолжена всеми заинтересованными центральными и местными исполнительными государственными органами", - подытожил заместитель премьер-министра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!