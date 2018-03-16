Казахстанские сенаторы примут участие в наблюдении за выборами в России

Они посетят избирательные участки, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Кургане.

В мониторинге президентских выборов в Российской Федерации, намеченных на 18 марта 2018 года, примет участие ряд депутатов Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В состав наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ вошли сенаторы Гумар Дюсембаев, Едил Мамытбеков, Нариман Турегалиев.

Депутат Михаил Бортник будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ.

В миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по мониторингу электорального процесса будут работать сенаторы Рашит Акимов, Сауле Айтпаева, Владимир Волков, Дулат Куставлетов, Тулеубек Мукашев.

По приглашению Совета Федерации Российской Федерации в наблюдении за выборами будут участвовать депутаты верхней палаты казахстанского Парламента Мухтар Джумагазиев, Бахытжан Жумагулов, Сергей Плотников, Бактыбай Чельпеков.

Как отмечается, сенаторы планируют посетить избирательные участки, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Кургане.

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