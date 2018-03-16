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На Капчагайской трассе легковушка протаранила припаркованный грузовик

Удар был очень сильный.

Фото : zakon.kz16 марта 2018, 17:29

На Капчагайской трассе недалеко от Алматы произошло ДТП с участием Mercedes Sprinter и Renault Logan, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась примерно на 27 км трассы Алматы - Капчагай. Mercedes Sprinter двигался в сторону города и у него закончилась солярка. Водитель припарковался и на попутке уехал за топливом. А когда вернулся, увидел, что грузовик не на том месте, где он его оставил. Оказалось, что в него врезался Renault.

Судя по всему, двигавшийся в попутном направлении водитель легковушки не справился с управлением после затяжного поворота на скользкой дороге, и на полном ходу врезался в Mercedes.

Удар был такой силы, что грузовик отлетел более чем на 20 метров в кювет, у него оторвало коробку передач, карданный вал и раму, которую сложило практически пополам. А легковушка вспыхнула. С помощью проезжавших мимо водителей огнетушителями и сырой землей удалось потушить возгорание.

Водителя Renault госпитализировали.


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