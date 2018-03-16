ЧП на горном подъемнике в Грузии: люди прыгали из кресел

Несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.

Более десяти человек пострадали на популярном горнолыжном курорте Грузии — Гудаури, после того, как вышла из строя канатная дорога, сообщает Sputnik Грузия.

Причиной инцидента стало отключение электроэнергии. На видео видно, как кресла скатываются по канатной дороге и врезаются друг в друга. В результате столкновения, людей сидящих в креслах буквально отбрасывало в разные стороны.

"До десяти пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. На месте работали три экипажа. Пострадавших перевезли в амбулаторию Гудаури. Из Тбилиси отправили реанимобиль для того, чтобы в случае необходимости доставить в столицу. Состояние пострадавших средней тяжести", — говорится в публикации.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра.

Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

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