Сколько спортивных площадок во дворах Алматы будет открыто в 2018 году

Количество площадок увеличится в два раза.

В 2018 году в рамках проекта "Спорт в моем дворе" будет задействовано 150 площадок. Об этом на площадке Региональной службы коммуникации сообщил руководитель Управление Физической культуры и спорта Абил Донбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, для реализации этого проекта количество задействованных открытых площадок будет увеличено в два раза. Теперь же их будет 150. Планируется охват 18 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

Руководитель управления также привел цифры по районам. Так, в Алатауском и Жетысуйском районе будет по 20 площадок. По 15 штук построят в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районе. 19 единиц будет в Наурызбайском районе, 17 – в Турксибском. Больше всего спортивных площадок будет находиться в Ауэзовском районе – 29 штук.

В 2017 году было задействовано 75 спортивных площадок – в Алатауском - 13, Ауэзовском -19, Бостандыкском - 1, Жетысуйском - 11, Медеуском - 8, Наурызбайском – 11 и в Турксибском - 12.

Также Донбаев рассказал и о пилотном социальном проекте для детей из малообеспеченных семей.

«В 2018 году с марта по декабрь будет реализован социальный проект по привлечению детей из малообеспеченных семей Наурызбайского района, к занятиям физической культурой и спортом путем прямой компенсации частным спортивным организациям. Мы получили список этих детей, их более 3000, из них 828 детей будут обучаться в спортивных секциях с 50%-ной скидкой», - рассказал Абил Бекетович.

По его словам, по результатам этого пилотного проекта позже будут охвачены остальные районы мегаполиса.

«Вообще в мире мало кто использует такие проекты. Есть две модели финансирования – это американская, и европейская. Мы остановились на европейской модели», - рассказал Донбаев.

Для американской модели характерно отсутствие прямой поддержки спорта из бюджета страны и наличие большого количества налоговых льгот для частного сектора, инвестирующего в физкультурное и спортивное движение. Европейская модель - смешанное финансирование с преобладанием средств из госбюджета.

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