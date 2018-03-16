Беременная женщина пострадала на "взбесившемся" горнолыжном подъёмнике в Грузии

По словам главы Минздрава страны, в данный момент решается вопрос о переводе её из Гудаури в Тбилиси.

Среди пострадавших на подъёмнике на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии была беременная женщина. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко в эфире местной телекомпании "Имеди", пишет Лайф.

— Беременная женщина из Швеции — у неё боли в пояснице, — сказал он.

По его словам, в данный момент решается вопрос о переводе её из Гудаури в Тбилиси.

Как сообщают местные СМИ, среди пострадавших — четверо граждан России, двое из Украины. Беременная шведка находится в тяжёлом состоянии. Также сообщается, что из Тбилиси в Гудаури направлены два вертолёта, которые перевезут тяжёлых пациентов в столицу, чтобы продолжить лечение.

Ранее в Минздраве Грузии заявили о восьми пострадавших на горнолыжном курорте.

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