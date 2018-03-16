Сколько жителей Алматы занимается спортом

Город назван лучшим спортивным регионом.

30% жителей Алматы, или же 536 360 человек, занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе. Такие данные на площадке Региональной службы коммуникации Алматы привел руководитель Управления физической культуры и спорта Абил Донбаев.

Для увеличения этого количества на постоянной основе проводятся различные спортивные ивэнты. Так, за 2017 год в городе состоялось 3172 спортивно-массовых мероприятий – чемпионаты и первенства по различным видам, приуроченные к знаменательным датам соревнования, ведомственные и межведомственные и спартакиады.

Глава управления также напомнил о проведенных крупных спортивных состязаниях.

«В период с 29 января по 8 февраля 2017 года проведена 28-ая Всемирная зимняя Универсиада. На соревнованиях были разыграны 85 комплектов медалей по 12 видам спорта. Соревнования прошли на 8 спортивных объектах: ГК «Шымбулак», ВСК «Медеу», МКЛТ «Сункар», Дворец спорта имени Б. Шолака, ЛБК «Алатау», СРК «Табаган», «Алматы Арена», «Халық Арена», - перечислил он.

По его словам, согласно финальным заявкам в Универсиаде приняли участие 57 стран, что стало самым высоким результатом за всю историю зимних универсиад.

«Общее количество участников составило 2498 человек, из них: 1631 спортсмен, 867 официальных лиц (главы делегаций, тренеры, медперсонал, СМИ)», - сказал Донбаев.

Помимо прочего, основным «донором» национальной сборной РК являются спортсмены южной столицы, обеспечивая более 30 % состава всей сборной.

«В этом году завоевано 63 медали на чемпионатах Мира и Азии. Сборная Алматы заняла общекомандное 1 место на 4-х Молодежных спортивных играх Республики Казахстан. Также, впервые сборная города заняла первое общекомандное место, набрав в итоге 571 очков на IV зимней республиканской спартакиаде», - сообщил он.

Абил Донбаев отметил, что в этом году город соревновался за звание «Лучшего спортивного региона»

«По итогам голосования, набрав в общей сумме 75 865 голосов, была призвана лучшим спортивным регионом», - заключил он.

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