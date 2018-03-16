Казахстан по индексу развития гражданского общества находится на среднем уровне - эксперты

Рассчитанный Индекс развития гражданского общества (Транспаренси Интернэшнл Казахстан) составляет 50,9 баллов из 100 и Казахстан находится на среднем уровне.

16 марта в Астане состоялось очередное заседание Координационного совета по взаимодействию с НПО при МДРГО РК под председательством министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МДРГО РК.

В работе заседания Совета приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, представители неправительственных организаций.

Согласно повестке дня обсуждены Пять социальных инициатив Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, реализация рекомендаций VII Гражданского Форума, а также участие НПО и общественности в формировании антикоррупционной культуры.

Открывая работу заседания Координационного совета, Нурлан Ермекбаев отметил, что между госорганами и НПО налажено конструктивное сотрудничество по реализации совместных проектов. Министр выразил уверенность в том, что неправительственные организации примут активное участие в реализации социальных инициатив Главы государства.

Председатель ОЮЛ «Национальная сеть информационно-ресурсных центров НПО Казахстана» Алтынай Кобеева в своем докладе остановилась на реализации отдельных рекомендаций VII Гражданского Форума и предложила размещать на сайтах госорганов расширенную информацию о конкурсе государственного социального заказа (ГСЗ), отчет о прошедшем конкурсе, анализ деятельности НПО в регионе, информацию о ГСЗ отраслевой направленности.

По информации А.Кобеевой, рассчитанный Индекс развития гражданского общества (Транспаренси Интернэшнл Казахстан) составляет 50,9 баллов из 100 и Казахстан находится на среднем уровне.

Вопросы участия НПО и общественности в формировании антикоррупционной культуры в своих выступлениях затронули руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов, заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев, член Специальной мониторинговой группы при АГДСиПК РК, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Танирберген Бердонгар.

По итогам заседания Координационного совета при МДРГО РК выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию взаимодействия НПО и государственных органов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!