Назарбаев поздравил ветеранов казахстанского телевидения

Письмо-поздравление зачитала Гульшара Адбыкаликова.

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественной церемонии вручения национальной телевизионной премии «Тұмар», передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая церемонию вручения национальной телевизионной премии «Тұмар», Гульшара Абдыкаликова огласила приветственное слово Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

В нем подчеркнуто, что казахстанское телевидение, начавшее свой путь весной 1958 года, сегодня стало масштабной высокотехнологичной сферой. Оно состоит из оснащенных передовой техникой телеканалов и работающих в них тысяч профессионалов. Особое место в отрасли по праву занимает национальный телеканал «Казахстан», с которого и началось казахстанское телевидение.

- «Государство в соответствии с современными требованиями создает все условия для развития казахстанского телевидения. Ярким тому подтверждением является не имеющий аналогов в СНГ «Қазмедиа орталығы», - сказано в поздравительном письме.

После оглашения поздравления Главы государства прошла торжественная церемония вручения телевизионной премии «Тұмар».

В ходе мероприятия Государственный секретарь ознакомилась с выставкой, посвященной истории казахстанского телевидения и приуроченной к 60-летнему юбилею казахстанского телевидения.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, руководители государственных органов, общественные деятели, ветераны телевидения, представители республиканских телеканалов и СМИ.

Премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году. Она присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств и направлена на продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержку талантливых профессионалов.

В 2018 году прием работ осуществлен по 14 номинациям. Отдельным блоком выделены специальные номинации, посвященные 20-летнему юбилею Астаны и 60-летию казахстанского телевидения.

Всего поступило порядка 400 конкурсных заявок, что превысило уровень прошлого года в 1,6 раза.

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