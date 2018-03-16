В Усть-Каменогорске на пешеходном переходе сбили ребенка
Десятилетнего мальчика госпитализировали.
Фото : из открытых источников16 марта 2018, 18:58
Автомобиль совершил наезд на 10-летного мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.
Инцидент произошел 15 марта около 18:00.
— Автомобиль марки «Lexus» двигался по улице Кокжал Барака и на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу юному пешеходу, — озвучили предварительную версию происшествия в пресс-службе УВД Усть-Каменогорска. — 10-летний ребенок с травмами доставлен в областной Центр матери и ребенка.
В отношении автовладельца составлен административный протокол.
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