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В Усть-Каменогорске на пешеходном переходе сбили ребенка

Десятилетнего мальчика госпитализировали.

Фото : из открытых источников16 марта 2018, 18:58

Автомобиль совершил наезд на 10-летного мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.

Инцидент произошел 15 марта около 18:00.

— Автомобиль марки «Lexus» двигался по улице Кокжал Барака и на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу юному пешеходу, — озвучили предварительную версию происшествия в пресс-службе УВД Усть-Каменогорска. — 10-летний ребенок с травмами доставлен в областной Центр матери и ребенка.

В отношении автовладельца составлен административный протокол.


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