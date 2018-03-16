Скандал в детсаду Темиртау: дополнительный завтрак получали не все малыши

Дополнительный витаминизированный завтрак не получали дети, которые посещали сад в рамках госзаказа.

Родители детей, посещающих частный сад "Престиж" в Темиртау возмущены несправедливым отчислением их детей из сада, и заявляют о нарушении своих гражданских прав, передает корреспондент BNews.kz.

В частном детском саду Темиртау разразился скандал: родители заявляют, что в дошкольном учреждении двойные стандарты и неоднозначный подход к воспитанию детей. Маме четырехлетней Дианы Ковалевой стало известно, что ни все дети в саду имеют возможность посещать дополнительный витаминизированный завтрак. Выяснилось, что одним разрешено пить сок, другим напитки не положены.

"Наших детей, в одной группе находящихся, разделяют чуть ли не на первый и второй сорт, потому что тем детям, которые полностью на коммерческой основе каждый день дополнительно дают сок, а те дети, которые проходят по госзаказу они этот сок не получают. При этом дети, которых не зовут, сидят и думают: "В чем я провинился, я, наверное себя плохо вел или у меня родители какие-то не такие". То есть вы представляете, что в душе творится у маленького ребенка в этот момент?", - говорит Зульфия Ковалева.

Этот факт крайне возмутил родителей, они отправились к руководству сада, чтобы прояснить ситуацию, а также попросили директора провести внеочередное собрание. Однако ответа на свои вопросы взрослые не получили, позже им сообщили, что их детей отчислили из сада.

"Буквально через несколько часов одна из мамочек, которая поехала вместе со мной, получила уведомление о том, что нас отчисляют из садика по пункту 7.5, он гласит, что договор по оказанию услуг по дошкольному воспитанию может быть расторгнут организацией в одностороннем порядке без объяснения причин", - недоумевает Зульфия Ковалева.

По словам женщины, директор сообщила родителям, что они ведут себя некорректно и не соблюдают договорных обязательств, в связи с чем с ними и был расторгнут договор. Комментировать ситуацию журналистам руководство сада отказалось.

Родителям же не получающих сок детей до сих пор не ясно, что за порядки в саду. Многие посчитали такую ситуацию дискриминацией, говорят, что за деньги, которые мамы платят за ребенка, сок в виде дополнительного завтрака или полдника должен быть точно, учитывая, что оплата совсем не малая.

Дочь семьи Ковалевых была направлена в частный сад "Престиж" по госзаказу отделом образования. Государство доплачивает саду за ребенка 17 тысяч тенге - эти деньги вместе с оплатой от родителей составляют сумму 45 тысяч тенге в месяц. За детей же, посещающих частный сад на коммерческой основе и имеющих право пить сок, родители платят всего 36 тысяч тенге. Повод исключения детей из сада считают странным и родители других детей.

"Меня не устраивает педагогический подход, это неправильно, я так своего ребенка не воспитываю. Моему ребенку закладывают в голову, что какая-то половина деток имеет право на сок, а какая-то не имеет, жизнь научит детей, когда они вырастут, но сейчас для пятилетки это чересчур", - заявляет Ульяна Балапанова.

"Когда мы выбирали садик, нам предложили несколько вариантов, просто выбрали по локализации, что этот садик ближе к дому, но без проблем, мы можем перейти в любой другой садик, для нас это не сильно критично. Гораздо важнее, чтобы было какое-то равноправие, и чтобы ребенка воспитывали правильно", - уверена Елизавета Митрофанова.

"Я считаю, директор - это лицо, она должна идти на контакт, мы родители, мы беспокоимся за своих детей, мы хотим, чтобы наши дети воспитывались дружно, без подразделений, но раз директор так поступает, то я тоже не буду оставлять ребенка в этом садике",- заявила Анфиса Семенова.

Незаконным расторжение договора по оказанию услуг по дошкольному воспитанию считают и в отделе образования. Там сообщили, что у директора частного сада есть обязательства перед государством и отчислять детей, направленных отделом образования, руководство дошкольного учреждения не имеет права.

"Эти дети посещают сад по нашему направлению местного исполнительного органа. То есть без согласования с местными исполнительными органами они не должны их исключать просто так. Я считаю, если есть такой договор - это нарушение. Бывает у нас включают коммерческие структуры в свои уставы, договора, что не соответствует законодательному порядку", - прокомментировала и.о. заместителя руководителя ГУ "Отдел образования Темиртау" Айгуль Жумабаева.

Сотрудники отдела образования намерены провести проверку в детском саду "Престиж". Говорят, если в работе детского сада выявят нарушения, то отправят соответствующие документы в компетентные органы. Однако мама Дианы Ковалевой уже написала обращение на имя прокурора Темиртау и готова защищать интересы своего ребенка.

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