В СКО за 2 дня задержали 22 уголовных преступника

Полиция проводит операцию «Розыск».

С 14 по 15 марта на территории СКО проведена межгосударственная операция «Розыск», в результате были задержаны 22 преступника, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В 2010 году житель г. Петропавловска 1986 г.р. был приговорён к 10 годам лишения свободы за убийство. В прошлом году он получил условно-досрочное освобождение, однако вскоре стало ясно, что на путь исправления не встал. Злостные нарушения режима УДО закончились его исчезновением с места жительства. В рамках операции «Розыск» сотрудникам Управления криминальной полиции ДВД СКО удалось отыскать его. Задержанный водворён в изолятор временного содержания, дальнейшую его судьбу определит суд.

Большую оперативно-розыскную работу пришлось провести полицейским, чтобы установить местонахождение подозреваемого в разбойном нападении, произошедшем в декабре минувшего года. Злоумышленников было двое. Одного подозреваемого задержали «по горячим следам», второй, 22-летний петропавловец, успел покинуть город. Выяснилось, что он скрывался в Астане. Командированные в столицу оперативники произвели задержание. Подозреваемый водворён в следственный изолятор.

Как сообщил начальник УКП ДВД СКО полковник полиции Пётр Климов, всего за время проведения операции задержано 22 подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Из них 8 человек разыскивались правоохранительными органами стран СНГ. Ещё 8 человек, розыск которых был инициирован североказахстанскими полицейскими, задержаны за пределами Казахстана, в том числе один – за мошенничество в крупном размере.

Также в ходе операции установлено местонахождение пятерых без вести пропавших.

Операция «Розыск» регулярно проводится в межгосударственном масштабе на основе соглашения между Министерствами внутренних дел стран-участниц СНГ. Международное взаимодействие в данном формате постоянно совершенствуется: повышение эффективности розыска уголовных преступников и без вести пропавших – одна из важнейших задач мероприятия.

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