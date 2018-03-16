Спортшколы сокращают в Алматы

Также планируется слияние двух школ по лыжным и ледовым видам спорта.

Четыре детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) упразднят в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 16 ДЮСШ планируется оставить 12, сокращение произойдет за счет объединения существующих школ. Это позволит нам оптимизировать финансирование. Школы получают бюджетные средства в рамках госзакупа и направляют на базы, на детей. Сейчас школа, чтобы содержать юридическое лицо, съедает 70-80% выделяемых средств, до детей и их наставников доходит 20-30%», - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Алматы Абил Донбаев.

В Алматы также планируется слияние двух школ по лыжным и ледовым видам спорта.

«Для чего мы сохраняем одну школу? Чтобы поддерживать спортсменов, которые достигли определенного уровня. Например, пропускная способность ледовой арены - 60 человек. Но мастера спорта или такие фигуристы, как Денис Тен, должны тренироваться, когда на арене не больше 4 человек, им пространство нужно. А лед сегодня очень дорог. И государство поддерживает подающих надежды спортсменов посредством школ. В школах должны заниматься одаренные дети», - добавил А. Донбаев.

Господдержка зависит от нескольких критериев. В основном рассматривается массовость спорта, материально-техническая оснащенность, кадровый состав, климатические условия и традиционность.

В Алматы за счет бюджетных средств содержатся такие виды спорта, как борьба, легкая атлетика, лыжи, конькобежный спорт, хоккей и фигурное катание. Все профессиональные спортивные клубы переданы в частное управление.

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