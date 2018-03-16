Гостиница "Иссык" признана сейсмоопасной – акимат Алматы

Исмаилов прокомментировал разговоры о сносе исторического здания.

Госэкпертиза городского совета Алматы установила, что старое здание гостиницы "Иссык" не сейсмостойкое. Об этом на встрече с жителями заявил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Толеукан Исмаилов, сообщает корреспондент BNews.kz.

На встрече с представителем акимата алматинцы пожаловались на снос исторических зданий. В частности, их волновал вопрос об угрозе исчезновения гостиницы "Иссык".

"Исторические здания очень волнуют нас. Нам обидно, что теряется облик, люди приезжают и не узнают город. Те же друзья из других стран. Сейчас о гостинице "Иссык" говорят. Мы грудью защищали здание госплана на Желтоксан 115, которое является одним из старейших и носит архитектурный образ. Нам тогда говорили, что если не отстоим, начнут разрушать соседние объекты. У нас и так не такой древний город, мало зданий, которыми мы могли бы гордиться, как историческим", - обратились в управление активисты.

В акимате заверили, что проверят появившуюся информацию о плане сноса гостиницы "Иссык", добавив, что по результатам экспертизы объект признан не сейсмоустойчивым. Толеукан Исмаилов отметил, что будет жаль сносить такое историческое сооружение.

"Я с вами абсолютно согласен. Душа у нас у всех болит. Все эти проекты рассматриваются на градостроительном совете Алматы, все они проходят госэкспертизу на соблюдение норм, желтых линий. Если есть какое-то нарушение, они не проходят экспертизу. По зданию гостиницы "Иссык" было рассмотрение на градсовете, проводились общественные слушания. Это здание было не сейсмостойкое, есть заключение, оно старое. По сносу я уточню", - сказал Исмаилов.

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