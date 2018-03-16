Опубликованы снятые Ахметом Байтурсыновым фотографии

В сборник вошли фотографии, снятые Ахметом Байтурсыновым, а также творения еще ряда известных авторов, созданные в последние полвека.

В столице презентована энциклопедия «Казахские фотообозреватели: история, факты, искусство», вышедшая в свет по инициативе общественного объединения «Фотоөнер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В энциклопедии разносторонне представлено творчество общественных деятелей, которые сумели посредством фотографий общественное сознание направить на любовь к эстетическим ценностям и национальному наследию. В сборник вошли фотографии, снятые Ахметом Байтурсыновым, а также творения еще ряда известных авторов, созданные в последние полвека.

«Сегодняшние события и даты в социально-политической, духовной жизни независимого Казахстана в будущем превратятся в художественную историю. И, наверное, вполне правомерно называть сегодняшних профессиональных фотографов - людьми, сохраняющими на дисках нашу историю», - отметил составитель сборника, председатель общественного объединения «Фотоөнер» Асылхан Абдиайымулы.

По его словам, люди, смотря фотографии, не всегда смотрят, кто их автор.

«Так как мы забываем, что благодаря труду и творениям профессионалов мы можем посмотреть на странички нашей истории. К примеру, благодаря творениям 21 фотографа, чьи творения вошли в этот сборник, в числе которых: Касымбек Нурбекулы, Советбек Магзумов, Берсинбек Сарсенов, Талгатбек Асанов, Шукр Шахай, Болат Омаралиев, Сайлау Майлыбаев, Амангельди Мутигуллин, можно увидеть бесконечную любовь к своему народу и родной земле», - сказал он.

Предисловие к сборнику написал ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Галымкайыр Мутанов, ответственным редактором выступил декан факультета журналистики этого вуза Сагатбек Медеубекулы. Издание напечатано в издательстве «Қазақ университеті». Сборник издан для студентов факультета журналистики и широкой общественности.

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