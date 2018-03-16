Аким Павлодарской области встретился с Верховным муфтием Казахстана

По решению Духовного управления мусульман Казахстана, Нариман кажы, главный имам Павлодарской области, переходит на другую работу.

Серикбай кажы Ораз встретился с Булатом Бакауовым в рамках рабочей поездки в регион, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Во время встречи в областном акимате стало известно о том, что, согласно решению Духовного управления мусульман Казахстана, Нариман кажы, главный имам Павлодарской области, переходит на другую работу.

— Он возглавлял мечеть имени Машхур Жусупа 7 лет и сегодня мы пригласили его на должность заместителя главного имама Астаны, — сказал Верховный муфтий страны. – Его заменит известный теолог Жолдас кажы, который является местным жителем и знает регион.

Серикбай кажы Ораз отметил, что сегодня задача священнослужителей заключается в активной и качественной работе с представителями религиозных течений. Аким Павлодарской области в свою очередь пообещал оказывать максимальную поддержку представителям духовенства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!