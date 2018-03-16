Депутат Селтанов назвал обвинения в адрес его семьи клеветой

Депутат районного маслихата подтвердил, что директор школы, врач и полицейский – его родственники.

Депутат маслихата Сарыагашского района Южно-Казахстанской области Сапарали Селтанов ответил на подозрения в попытке "замять" дело семилетнего мальчика из поселка Абай, сообщает Today.kz.

Чиновник назвал обвинения клеветой и сказал, что "очень расстроен" упоминанием его фамилии в громком скандале.

Часть пользователей Казнета считают, что семья Сапаради Селтанова пытается скрыть настоящее положение дел – это директор школы № 74, где учится мальчик, хирург-уролог районной больницы, где проводили экспертизу, и начальник Управления криминальной полиции ДВД ЮКО. Все они, как полагают пользователи Интернета, – члены семьи депутата районного маслихата.

Герои постов действительно из семьи Сапарали Селтанова. Сам депутат это подтвердил. Но этот факт, как он говорит, ничего не доказывает.

"Первому сыну-врачу уже 50 лет, снохе – тоже. Они, что ли, не имеют права работать, как я работал заведующим района 25 лет? Они – полноправные граждане Казахстана. Мой сын – врач высшей категории, уролог-хирург, а жена (сына – Прим. автора) – директор школы. Это происшествие – вообще-то клевета, так как оно было в сентябре, а теперь они все это поднимают, и никто не может ничего доказать. Но при чем тут мои дети? Они в 50 лет не имеют права работать врачом и директором? Второй мой сын работает в полиции. Школу, колледж в Шымкенте и высшее образование – все на красный диплом окончил. Он самостоятельно работает. Я учитель, как я могу им командовать? Он – отличный офицер, самый молодой полковник, это звание он взял за свои заслуги. По всем линиям работал. Сам всего добился. Как я могу им командовать, чтобы он работал или не работал?" – вопросил Селтанов.

Депутат уверен в своей правоте и не боится обвинений. Как рассказал Селтанов, он долгое время работает в профсоюзе, и, возможно, "кому-то что-то не нравится".

"С разной клеветой стали нападать, а причина – ребенок, которого уже жалко, понимаете? Я руководил Сарыагашским отделом образования 25 лет, и из них четыре года наш район был на первом месте по республике, и 10-11 наших школ были включены в список 100 лучших школ в Казахстане. Я никогда не обижу жителей своего района или народ страны, не позволю, чтобы их обижали. В 2014 году я получил в Астане орден "Құрмет". Являюсь заслуженным работником образования. В 2016 году вообще принудительно народ выбрал меня депутатом, когда я уже седьмой год на пенсии был", –рассказал Сапарали Селтанов.

Депутат заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют отношения к расследованию по делу мальчика и не предпринимали попыток скрыть какую-либо информацию.

"Это клевета, мои дети ни при чем, просто случилось такое происшествие с мальчиками, но такое может произойти в любом месте. И все говорят, что кто-то что-то скрывает, а Селтанов командует. У нас 24 депутата, и из них один я. А я не начальник или аким, который всеми командует. Я всю свою жизнь был в почете. Я расстроен. Мне жалко свою фамилию, понимаете? Она везде звучит, но все равно, я надеюсь, что она не будет запачкана этой грязью – справедливость всегда побеждает. Но сейчас нервы просто не выдерживают, мне очень тяжело", – отметил депутат маслихата.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. Делом первоклассника из ЮКО занялся спецпрокурор.

После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников.

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