Группа "Пикник" попала в ДТП

Микроавтобус с музыкантами столкнулся с вылетевшей на встречку иномаркой, пострадавших доставили в ЦГБ города Гусь-Хрустальный.

Музыканты культовой группы "Пикник" попали в серьёзную аварию по дороге в Рязань, где у них был запланирован концерт в городской филармонии. Обстоятельства ДТП пока не известны. По предварительным данным, микроавтобус с артистами столкнулся с вылетевшей на встречку иномаркой, пишет Лайф.

Авария произошла на 51-м километре окружной дороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Местные СМИ сообщают, что музыканты были доставлены в Центральную районную больницу Гусь-Хрустального. На данный момент в приёмном отделении семеро пострадавших, их осматривают врачи-травматологи.

В Рязанской филармонии сообщили, что концерт "Пикника" отменён "по техническим причинам". Билеты можно вернуть во всех точках продаж.

"Пикник" — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Её текущий состав представлен Эдмундом Шклярским (вокал, гитара), его сыном Станиславом (клавишные), Леонидом Кирносом (ударные) и Маратом Корчемным (бас-гитара).

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