Количество пострадавших в ЧП на канатной дороге в Гудаури увеличилось до 11

Вертолет с пострадавшими на канатке в Гудаури не смог вылететь в Тбилиси.

Вертолет, который должен был доставить в Тбилиси пострадавших вследствие выхода из строя канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури, не смог подняться в небо из-за плохой видимости, сообщает Sputnik Грузия.

В результате сбоя в работе систем часть кресел, на которых находились туристы, покатилась вниз к нижней станции канатной дороги, кресла врезались друг в друга.

По последним данным, в результате происшествия в Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) пострадали 11 человек. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, среди которых один гражданин Грузии, четверо граждан России, двое граждан Украины и одна беременная гражданка Швеции. Позже в медучреждение обратились еще трое.

Из-за непогоды пострадавших решили отвезти в Тбилиси на реанимобиле. Лишь одного пациента несколько часов назад сумели доставить в столицу на вертолете.

"На данном этапе в Тбилиси перевезли семь человек — одного на вертолете, а остальных — на реанимобиле. Что касается беременной иностранной гражданки, ее жизни не угрожает опасность. Что касается состояния плода, то это установит диагностика, и мы сообщим позже", — сказал директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе журналистам.

Все расходы на лечение пострадавших готова взять на себя Компания развития горных курортов министерства экономики и устойчивого развития Грузии, отвечающая за канатные дороги.

Компания уже обратилась к производителю канатки — австрийско-швейцарской компании "Доппельмайер" (Doppelmayr) с тем, чтобы произошло незамедлительное реагирование на случившееся. В Грузию должны приехать специалисты компании и установить причины ЧП.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта", что карается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как оказалось, еще 11 марта в Гудаури из строя вышла предназначенная для канаток электросистема. В результате временно была приостановлена их работа. Всего на этом курорте 14 канаток.

Что касается непосредственно той канатки, на которой в пятницу произошло ЧП, ее проверили в конце декабря 2017 года, сказал вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвил.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра.

Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

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