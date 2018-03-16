Мать мальчика из ЮКО забрала сына из детского центра и отозвала доверенность у бабушки

Два часа потребовалось маме мальчика из ЮКО, чтобы забрать сына из детского центра «Асыл Бала». При этом присутствовали Загипа Балиева и Олеся Кексель.

Загипа Балиева отпустила мальчика из ЮКО с мамой. Ранее женщина прибыла в Астану, но на протяжении двух часов не могла забрать своего сына из детского центра «Асыл Бала», где он был до сих пор. По словам уполномоченного по правам ребенка Загипы Балиевой, ребенка не отдали сразу, потому как мать находилась «в возбужденном состоянии», передает корреспондент Zakon.kz.

«Когда они пришли сюда, она была сильно возбуждена. Я попросила - пойдемте к ребенку, она начала кричать – «Нет, я не пойду, приведите мне ребенка сюда, я ухожу». Я ей говорю, давайте я вам объясню положение ребенка. Тут все мужчины начали кричать и прочее. Я говорю, в таком возбужденном состоянии я вас к ребенку запустить не могу. Потому что он готовится к проведению экспертизы. С ним работает психолог, с ним работает психотерапевт. Около него круглые сутки находится психолог. Психолог даже попросил, чтобы в форме не заходили к нему, потому что ребенок возбудится. Но знаете, за здоровье ребенка отвечает мама. Если она приехала, слава богу, и хочет увидеться с ребенком, я сказала, давайте дождемся спецпрокурора, давайте дождёмся следователя, вы дальше процессуальные действия решите. Она приняла решение. Я должна уважать ее решение», - прокомментировала Балиева.

Помимо этого, Балиева сообщила журналистам, что мать должна написать заявление об отказе от государственной защиты, чтобы забрать ребенка.

«Ребенка отдают. Но она тогда должна сейчас отказаться от законного от взятия под госзащиту. Она уже пишет это заявление. Если она сейчас отказывается от государственной защиты ребенка, то она имеет право забрать ребенка, потому что это ее ребенок. Но вы должны знать, что я со своей стороны сделала все», - добавила она.

В процессе переговоров, в присутствии спецпрокурора Олеси Кексель, которую вызвала Балиева, мать отозвала доверенность, выданную ранее бабушке ребенка на его представительство.

«В настоящий момент вопрос с тем, чтобы ребенок находился со своей родной матерью, разрешен. Сейчас ребенка мы забираем, точнее, мать забирает, мы сопровождаем», - рассказал адвокат матери Бауржан Азанов.

На вопросы журналистов, как так получилось, что мать не знала куда ехать, скрывали ли от нее информацию о местонахождении ребенка, адвокат ответил положительно.

Отметим, представители государственных органов сообщают, что звонили матери ребенка и даже показывали переписку с предложением купить ей билеты. Адвокат эту информацию опроверг. По словам мамы и волонтеров, местонахождение мальчика ей помогла найти Аружан Саин.

«Только что Балиева сказала, что мать должна написать отказ от государственной защиты, чтобы забрать ребенка. Это так?» - спросили журналисты.

Азанов ответил, что такое заявление мать ребенка написать может, но это не обязательно.

«Это возможно теоретически и даже практически, но можно и без этого. Это я вам как адвокат говорю, то, что вам сказала … это возможно сделать без проблем, без всяких заявлений. Она не обязана это делать. Они должны сами это отменить, потому что заявление на принятие мер безопасности со стороны родной матери, насколько мне известно, не подавалось», - пояснил адвокат.

После того, как мать поговорила с Кексель, журналистов попросили удалиться с территории центра «Асыл Бала», чтобы не травмировать мальчика. Балиева в этот момент добавляла: «Не надо нарушать права ребенка, время 21:00, мы приготовили комнату, женщина с ребенком остается здесь». После недолгой заминки мальчик вместе со своей мамой и адвокатами уехали.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. Делом первоклассника из ЮКО занялся спецпрокурор.

После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников.

Татьяна Ковалева, Астана

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