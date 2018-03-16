В Актобе школьник вонзил нож в друга

11-летние дети живут по соседству.

В Актобе учащийся средней школы № 38 вонзил нож в ногу своего друга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это произошло 6 марта. После занятий в школе по дороге домой ученик 5-го класса вонзил канцелярский нож в ногу своего друга. Однако родители пришли к соглашению и заявление в полицию не подавали. Поэтому подробности происшествия стали известны только сейчас.

«11-летние дети живут по соседству. Родители детей тоже знакомы друг с другом. Заявление в полицию не было подано, так как они пришли к примирению. После нескольких дней лечения ученик посещает занятия. В нашей школе не зарегистрировано никаких преступных случаев. Многие дети, обучающиеся в средней школе, из малообеспеченных семей. Они живут в общежитиях. Но у нас нет детей-хулиганов. По данному случаю родителям дан правовой совет», - сказала директор средней школы №38 Назгуль Хасен.

Сейчас в средней школе №38 города Актобе проводятся воспитательные часы.

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