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Клинтон упала на ступенях мечети и получила перелом в ванной

Врачи прописали ей отдых и ношение повязки.

Фото : Mary Turner / Reuters16 марта 2018, 22:01

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон получила перелом во время визита в Индию. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал DNA.

По его данным, сначала 70-летняя Клинтон два раза поскользнулась во дворце Джахаз Махал в городе Манду (штат Мадхья-Прадеш). Это произошло, когда она спускалась по лестнице мечети. Политик практически упала на спину, но ее успели подхватить. В итоге женщина сняла обувь, чтобы спокойно сойти по лестнице.

На следующий день Клинтон поскользнулась в ванной, после чего у нее начало болеть запястье. Врачи оказали ей первую помощь, часть программы политика отменили. Однако затем боль усилилась, в итоге Клинтон в пять утра отвезли в больницу уже в Джодхпуре (штат Раджастхан), где сделали рентген и компьютерную томографию. Выяснилось, что у нее микротрещина. Доктора прописали ей отдых и ношение повязки.

15 марта глава МИД России Сергей Лавров споткнулся и упал на колени, когда поднимался по ступенькам. Министр моментально стал героем шуток и мемов.


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