В Алматы Mercedes врезался в столб

Стоявшего рядом ребенка госпитализировали из-за сильного испуга.

Вечером в пятницу, 16 марта, в Алматы на пересечении улиц Халиуллина и Сарыбай произошло ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Mercedes двигался по улице Халиуллина в восточном направлении. На пересечении с улицей Сарыбай слева от Mercedes на дорогу неожиданно выехала автомашина Mazda 626. Пожилой мужчина за рулем Mazda либо не заметил, либо проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes резко ударил по тормозам и принял вправо. По мокрой дороге машину потащило. В результате машина врезалась в столб. При этом Mazda осталась стоять посреди дороги – столкнуться автомобили так и не успели. Водитель Mazda не стал скрываться с места происшествия и остался для оформления ДТП.

В тот момент, когда Mercedes летел в столб, рядом стояли женщина с ребенком. Перепугавшемуся мальчику вызвали скорую, его забрали в больницу для более детального осмотра. Сами водители не пострадали: мужчину на Mercedes спасли подушки безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!