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Имущество семьи Фриске выставляют на торги

В октябре приставы завели производства о взыскании 21,6 млн руб. с родителей Фриске.

Фото : Валерий Шарифулин/ТАСС17 марта 2018, 00:32

Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей Жанны Фриске по иску «Русфонда». Об этом сообщает НТВ.

В «Русфонде» сообщили, что на торги будет выставлен принадлежащий супругам Фриске земельный участок в деревне Крюково и расположенный на ней жилой дом.

Как говорится в постановлении суда, дом и земля были частью имущества, которое ответчики унаследовали после смерти певицы.

Родители артистки, Ольга и Владимир Фриске, на заседание суда не явились, Дмитрий Шепелев — отец и законный представитель ее четырехлетнего сына — сообщил суду о своем согласии удаленно.

В октябре приставы завели исполнительные производства о взыскании 21,6 млн руб. с родителей Фриске, выделенных «Русфондом» на лечение певицы. Ответчики по иску – Ольга и Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев и малыш Платон Шепелев.

Из банка данных исполнительных производств на сайте ФССП России следует, что исполнительные листы на родителей певицы датированы 11 сентября 2017 года. Исполнительных документов о взыскании указанной суммы с Дмитрия Шепелева в банке данных нет.


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