В Атырауской области четверо детей провалились под лед

Всех их спасли.

В Атырауской области спасатели спасли 4 детей, провалившихся под лед, передает МИА «Казинформ».

«16 марта 2018 года поступил вызов о том, что в реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей. Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники (3 мальчика и 1 девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду, и вдруг лед резко треснул, и один из детей провалился, а затем и другие», - говорится в сообщении Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда ВКонтакте.

Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. Они были сильно напуганы. Спасатели успокоили их и оказали им первую помощь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!