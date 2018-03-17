Об этом заявил руководитель учреждения Айдын Рахимбаев.

Семилетний мальчик из ЮКО находится в Доме мамы в Астане. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава попечительского совета общественного фонда «Дом мамы» Айдын Рахимбаев, передает Zakon.kz.

Рахимбаев пишет, что мальчик находится в безопасности, он со своей мамой и под усиленной охраной.

Ранее сообщалось, что мать забрала мальчика из центра «Асыл бала». Адвокат сообщил, что женщина планирует уехать в Алматы и обратиться к независимым международным экспертам.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. Делом первоклассника занялся спецпрокурор.

После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников. Депутат Селтанов подтвердил, что участники истории (директор школы, начальник полиции и уролог) являются его родственниками, и заявил об их невиновности.

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