"Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей

По словам Савченко, украинское государство не обеспечивает достойную финансовую поддержку тем, кто решил завести ребенка.

Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала Newsone рассказала, почему у нее нет детей, передает РИА Новости.

"Я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее", — пояснила она.

По словам Савченко, украинское государство не обеспечивает достойную финансовую поддержку тем, кто решил завести ребенка.

"Потому что на курочку Косюка, друга президента, на Украине дают 350 гривен дотации (4280 тг), хотя курица стоит 150 гривен на базаре (1835 тг). На корову — любимицу Ляшко — мы даем 2500 гривен дотации (30580 тг). А на ребенка-инвалида — 1400, на взрослого человека — 1400 (17125 тг)", — заметила депутат.

Савченко не раз привлекала внимание неоднозначными высказываниями и действиями. Недавно она заявила, что украинцы с IV-V века до нашей эры "становились индивидуалистами". Также она сообщала, что собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.

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