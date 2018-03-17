В Костанайской области мошенники вместо денег давали поддельные купюры

Пенсионерка в Костанайской области добровольно отдала мошеннице 100 тысяч тенге.

В Костанайской области активизировались мошенники, жертвами которых становятся, в основном, доверчивые горожане, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам начальника управления криминальной полиции ДВД Костанайской области Амангельды Мухаметкалиева, новая схема афер заключается в том, что преступники представляются работниками банков, почты или же сотрудниками социальных служб и предлагают поменять денежные купюры старого образца на новые. При этом взамен доверчивые граждане получают фальшивые деньги. Только за последнюю неделю зарегистрировано три таких преступления.

Одно из них произошло в городе Рудном 12 марта. Неизвестная женщина в обеденное время постучалась в квартиру местной пенсионерки и, представившись сотрудником банка, предложила ей заменить устаревшие купюры. Таким образом, мошенница получила от пенсионерки 100 тысяч тенге, а взамен отдала фальшивые деньги.

Полицейские разыскивают подозреваемую в совершении данного преступления и советуют костанайцам не доверять незнакомым людям, а деньги менять только в банках.

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