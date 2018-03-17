Чиновник заключил сделку с правосудием.

Экс-главе управления сельского хозяйства Павлодарской области вынесли приговор передает Zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

Уголовное дело по нескольким коррупционным статьям рассматривали в ускоренном режиме. В ходе предварительного заседания стало известно о том, что чиновник заключил сделку с правосудием.

Суд признал Дюзденбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 ч.2, 361 ч.2 и 364 ч.2 УК РК.

- Окончательно приговорить к отбытию наказания в виде трех лет лишения свободы без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах и компаниях, акционером которых является государство, и др. с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - зачитала приговор судья Турлубаева.

Чиновник находился под стражей с 16 ноября прошлого года. В ходе главного судебного разбирательства сторона защиты Дюзденбаева предлагала судье на основании ч.4 ст. 55 УК РК не лишать подсудимого свободы, а приговорить его к штрафу. Родственники чиновника готовы были в тот же день внести 10 миллионов тенге в качестве штрафа. Однако, как пояснила Жанар Турлубаева, наказание было назначено в соответствии с заключенным процессуальным соглашением. В ходе судебного заседания подсудимый согласился с данным наказанием.

- Оснований для назначения наказания с применением ст. 55 ч.4 УК, когда назначают наказание ниже низшего предела, о котором просила сторона защиты, суд не находит в связи с совершением коррупционного правонарушения должностным лицом. Наказание назначено в пределах санкции в минимальном размере, - подчеркнула судья.

Она добавила, что после отбытия половины срока наказания осужденный сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, а также после отбытия одной трети рассчитывать на замену наказания на более мягкое.

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