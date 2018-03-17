На автодороге в Актау перевернулся внедорожник
Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero.
Фото : скриншот17 марта 2018, 07:11
Авария произошла на дороге, ведущей к специализированному ЦОНу Мангистауской области сегодня, 16 марта, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero. ДТП произошло в 11:30.
- Проезжал мимо и увидел последствия аварии. На видео видно, как мужчина сидит на земле и держится за голову, - рассказал очевидец.
В диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау сообщили, что на данный участок дороги вызовов не поступало.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4909149-df14e0c351fcdb004dc0975cc1cb13ce
Сейчас читают
Загрузка...