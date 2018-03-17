В Алматы выпало 5 см снега

По состоянию на 8:00 часов утра 17 марта вывезено 608 м3 снега.

С 9:30 часов утра 16 марта в городе Алматы началось выпадение осадков в виде дождя, который перешел в снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Выпадение снега завершилось в 03:00 часа ночи 17 марта.

Высота снежного покрова в районе Шымбулака составила - 10 см, в городе - 5 см.

Коммунальными службами с начала снегопада производилась посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. За период выпадения снега использовано 176 тонн.

Произведены работы по подметанию и сгребанию снега на проезжей части дорог и тротуарах.

В верхней части города организован вывоз снега. По состоянию на 8:00 часов утра 17 марта вывезено 608 м3 снега.

В ночной период было задействовано 407 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составило 290 человек. В дневной период, на ликвидацию последствий снегопада вышло 450 ед. спецтехники и 820 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

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