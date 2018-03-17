Биткоин приблизился к «кресту смерти»

14 марта крупнейшая страховая компания Европы Allianz выразила мнение, что пузырь на рынке биткоина рано или поздно лопнет.

Технический анализ рыночных котировок биткоина показывает, что самая популярная криптовалюта может обвалиться еще сильнее, вплоть до 2,8 тысячи долларов, пишет Лента.ру.

Графики среднего 50-дневного и 200-дневного значения могут пересечься, образовав так называемый «крест смерти». Последний представляет собой явный сигнал к резкому спаду. По оценке аналитика инвесткомпании Market Securities Dubai Пола Дея, по сравнению с показателями конца февраля криптовалюта должна обвалиться на 76 процентов. На данный момент биткоин стоит около 8100 долларов.

14 марта крупнейшая страховая компания Европы Allianz выразила мнение, что пузырь на рынке биткоина рано или поздно лопнет. Руководство страховщика считает, что настоящая стоимость биткоина равна нулю.

13 марта инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что в ближайшее время стоимость биткоина упадет ниже февральских минимумов и может опуститься до отметки в пять тысяч долларов.

В декабре 2017-го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч долларов, однако в начале 2018-го все криптовалюты начали резко дешеветь. Сейчас он стабилизировался на уровне выше восьми тысяч долларов.

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