18 марта на большей территории Казахстана выпадут осадки

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, местами пройдут осадки, ночью в горных районах юго-востока республики сильные осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на севере республики ожидается погода без осадков.

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

В Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях возможен туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Утром и днем в Кызылординской области ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области прогнозируют ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель. В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Атырауской, Карагандинской областях местами туман, гололед.

В Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях - туман.

В Астане днем: частично облачно, -10°

В Алматы днем: частично облачно, 2°

Фактическая погода по состоянию на 9:30.

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