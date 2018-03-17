18 марта на большей территории Казахстана выпадут осадки
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, местами пройдут осадки, ночью в горных районах юго-востока республики сильные осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на севере республики ожидается погода без осадков.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.
В Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях возможен туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Утром и днем в Кызылординской области ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области прогнозируют ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель. В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Атырауской, Карагандинской областях местами туман, гололед.
В Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях - туман.
В Астане днем: частично облачно, -10°
В Алматы днем: частично облачно, 2°
Фактическая погода по состоянию на 9:30.
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