Бой запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.

Вышел очередной трейлер к рематчу между Головкиным и Альваресом, сообщает Vesti.kz.

Первый бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Второй поединок боксеров запланирован на 5 мая на том же месте - в Лас-Вегасе. В сети появился очередной трейлер, приуроченный к предстоящему событию.

Отметим, победитель реванша получит памятный пояс от Всемирной боксерской ассоциации (WBA).