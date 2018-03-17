Вышел очередной трейлер к рематчу между Головкиным и Альваресом
17 марта 2018, 10:26
Бой запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.
Вышел очередной трейлер к рематчу между Головкиным и Альваресом, сообщает Vesti.kz.
Первый бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Второй поединок боксеров запланирован на 5 мая на том же месте - в Лас-Вегасе. В сети появился очередной трейлер, приуроченный к предстоящему событию.
Отметим, победитель реванша получит памятный пояс от Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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