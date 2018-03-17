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Свой Диснейленд появится в Казахстане

На 180 гектарах будут располагаться крытый дельфинарий, океанариум, парк миниатюр и гигантских фигур.

Фото : КТК17 марта 2018, 10:54

В Астане построят крупнейший в стране развлекательный городок, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На 180 гектарах будут располагаться крытый дельфинарий, океанариум, парк миниатюр и гигантских фигур.

Возводить его будут постепенно, в четыре этапа. И по прогнозам, к 2025 на территории центра «Меруерт» можно будет прогуляться по кварталу, стилизованному под старую Европу, посетить средневековой замок, остров пиратов и альпийскую деревню. Будет там и горнолыжный курорт.

Но сначала в районе Кургальджинской трассы появятся парк, зона детских аттракционов, торговый центр и аквапарк. Казахстанский Диснейленд начнут строить уже в этом году. В проект планируют вложить около 200 миллионов долларов.


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