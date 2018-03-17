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В Алматы водитель Porsche Panamera устроил разгром на АЗС и скрылся

Стоит отметить, что на автомобиле была установлена летняя резина.

Фото : zakon.kz17 марта 2018, 11:14

В Алматы Porsche Panamera наехал на несколько препятствий, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Porsche Panamera двигался по улице Толе би в западном направлении. Не доезжая до улицы Саина, по неизвестной причине, водитель резко повернул вправо и вылетел на обочину.

Автомобиль выехал на тротуар, где он проехал по компрессору кондиционера, установленному на земле. После этого иномарку занесло на территорию АЗС, где она ударилась о две автозаправочные колонки.

Далее Porsche Panamera закрутило на площадке АЗС и он врезался в стелу заправочной станции.

Водитель иномарки скрылся до приезда сотрудников дорожной полиции. О пострадавших ничего не сообщается.

Стоит отметить, что на автомобиле была установлена летняя резина.


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