В Алматы водитель Porsche Panamera устроил разгром на АЗС и скрылся
Стоит отметить, что на автомобиле была установлена летняя резина.
В Алматы Porsche Panamera наехал на несколько препятствий, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Porsche Panamera двигался по улице Толе би в западном направлении. Не доезжая до улицы Саина, по неизвестной причине, водитель резко повернул вправо и вылетел на обочину.
Автомобиль выехал на тротуар, где он проехал по компрессору кондиционера, установленному на земле. После этого иномарку занесло на территорию АЗС, где она ударилась о две автозаправочные колонки.
Далее Porsche Panamera закрутило на площадке АЗС и он врезался в стелу заправочной станции.
Водитель иномарки скрылся до приезда сотрудников дорожной полиции. О пострадавших ничего не сообщается.
Стоит отметить, что на автомобиле была установлена летняя резина.
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