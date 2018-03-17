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ДТП в Алматы: Toyota врезалась в дерево, Opel – в арыке

Пострадал пассажир Opel.

Фото : zakon.kz17 марта 2018, 12:36

В Алматы столкнулись Opel и Toyota, сообщает Zakon.kz.

Toyota Camry двигалась в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби в среднем ряду. Со слов водителя Opel Vectra, водитель Toyota двигался с превышением скорости и в районе пересечения проспекта Аль-Фараби с улицей Ходжанова он не справился с управлением.

Японскую иномарку начало бросать из стороны в сторону. Toyota ударилась о бордюр разделительной полосы. Неуправляемый автомобиль занесло в сторону обочины, где он столкнулся с Opel.

От удара оба автомобиля вылетели с дороги в арык. Opel развернуло, и он боком упал в арык, а Toyota врезалась в дерево и отскочила на проезжую часть.

Пострадал пассажир Opel.


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