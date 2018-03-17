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В Нидерландах водопроводчики нашли клад XV века

Обычный средневековый горшок для приготовления пищи рабочие вытащили из дренажной канавы.

Фото : © oasen.nl17 марта 2018, 13:21

Водопроводчики из провинции Утрехт во время прокладки трубы наткнулись на непримечательный глиняный горшок, который, как оказалось, был настоящим сокровищем, сообщает Лайф.

Внутри него находилось почти 500 монет, 12 из которых были золотыми.

Вызванные на место специалисты из исторического музея выяснили: большинство монет датируется последней четвертью XV века. На некоторых из них изображён английский король Генрих VI, папа Павел II и епископ Давид Бургундский. Археологи уверены, что клад поможет ещё больше узнать о городе Хагештайне, где он и был найден.


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