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Даурен Абаев вручил юбилейные медали ветеранам отечественного телевидения

16 марта 2018 года прошла торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Тұмар».

Фото : inform.kz 17 марта 2018, 14:05

Определены победители Национальной телевизионной премии «Тұмар», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций.

16 марта 2018 года прошла торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Тұмар». В нынешнем году мероприятие было посвящено 60-летию Казахского телевидения. Наряду с журналистами, работниками телевидения, общественными деятелями и звездами эстрады на торжество были приглашены ветераны казахского телевидения, которым министр информации и коммуникаций Даурен Абаев вручил юбилейные медали «60 лет Казахскому телевидению».

В своей приветственной речи перед ветеранами телевидения министр информации и коммуникаций поблагодарил их за вклад в развитие отрасли.

«Глава государства всегда подчеркивает особую роль СМИ в становлении нашей Республики Казахстан и уделяет пристальное внимание развитию медиа-отрасли. Свидетельством тому служит современная инфраструктура, колоссальные дотации, выделяемые на развитие отрасли», - сказал Даурен Абаев.

Прием работ на соискание телевизионной премии проводился в период с 15 января по 1 марта по 14 номинациям. Среди них есть особенная номинация, посвященная 20-летию Астаны. А также индивидуальные номинации – «Лучшая операторская работа», «Лучший телеведущий года», «Лучший тележурналист года», «Лучшая режиссерская работа».

Список победителей:

Лучшая информационная программа - «Информбюро», 31 канал;
Лучший региональный телеканал - «Жетысу»;
Лучший развлекательный проект - «Мен қазақпын», телеканал Qazaqstan;
Лучшая режиссерская работа - «Было дело», Куаныш Абуалиев;
Лучшая операторская работа - «Наедине с природой» Максим Левитин, Kazakh TV;
Лучший телевизионный журналист - Асхат Ниязов, Первый канал Евразия;
Лучшая телеведущая - Дана Нуржигит, телеканал Qazaqstan;
Лучшее событие телевизионного сезона - «Ұлттық музыкалық жүлде», телеканал Хабар;
Лучший социальный проект - «Карекет», телеканал Qazaqstan;
Лучшая просветительская программа - «Сокровище нации», телеканал Kazakh TV;
Лучший телесериал - сериал «Асыл арна», телеканал Астана;
Лучшее документальное кино - «Так могло быть», «567 Cinema»;
Номинацию «60 лет телевидения» за вклад в развитие телевидения получил Совет Масгутов;
Награду, учрежденную к 20-летию Астаны, получил телеканал Kazakh TV за проект «Моя Астана».

Национальная телевизионная премия «Тұмар» была учреждена Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан с целью выявления самого качественного и актуального телевизионного контента страны, поддержки талантливых профессионалов, стимуляции к стремлению в улучшении стандартов отечественного телевизионного контента и развития качественного казахстанского телевидения.


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