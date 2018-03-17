Даурен Абаев вручил юбилейные медали ветеранам отечественного телевидения

16 марта 2018 года прошла торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Тұмар».

Определены победители Национальной телевизионной премии «Тұмар», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций.

16 марта 2018 года прошла торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Тұмар». В нынешнем году мероприятие было посвящено 60-летию Казахского телевидения. Наряду с журналистами, работниками телевидения, общественными деятелями и звездами эстрады на торжество были приглашены ветераны казахского телевидения, которым министр информации и коммуникаций Даурен Абаев вручил юбилейные медали «60 лет Казахскому телевидению».

В своей приветственной речи перед ветеранами телевидения министр информации и коммуникаций поблагодарил их за вклад в развитие отрасли.

«Глава государства всегда подчеркивает особую роль СМИ в становлении нашей Республики Казахстан и уделяет пристальное внимание развитию медиа-отрасли. Свидетельством тому служит современная инфраструктура, колоссальные дотации, выделяемые на развитие отрасли», - сказал Даурен Абаев.

Прием работ на соискание телевизионной премии проводился в период с 15 января по 1 марта по 14 номинациям. Среди них есть особенная номинация, посвященная 20-летию Астаны. А также индивидуальные номинации – «Лучшая операторская работа», «Лучший телеведущий года», «Лучший тележурналист года», «Лучшая режиссерская работа».

Список победителей:



Лучшая информационная программа - «Информбюро», 31 канал;

Лучший региональный телеканал - «Жетысу»;

Лучший развлекательный проект - «Мен қазақпын», телеканал Qazaqstan;

Лучшая режиссерская работа - «Было дело», Куаныш Абуалиев;

Лучшая операторская работа - «Наедине с природой» Максим Левитин, Kazakh TV;

Лучший телевизионный журналист - Асхат Ниязов, Первый канал Евразия;

Лучшая телеведущая - Дана Нуржигит, телеканал Qazaqstan;

Лучшее событие телевизионного сезона - «Ұлттық музыкалық жүлде», телеканал Хабар;

Лучший социальный проект - «Карекет», телеканал Qazaqstan;

Лучшая просветительская программа - «Сокровище нации», телеканал Kazakh TV;

Лучший телесериал - сериал «Асыл арна», телеканал Астана;

Лучшее документальное кино - «Так могло быть», «567 Cinema»;

Номинацию «60 лет телевидения» за вклад в развитие телевидения получил Совет Масгутов;

Награду, учрежденную к 20-летию Астаны, получил телеканал Kazakh TV за проект «Моя Астана».



Национальная телевизионная премия «Тұмар» была учреждена Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан с целью выявления самого качественного и актуального телевизионного контента страны, поддержки талантливых профессионалов, стимуляции к стремлению в улучшении стандартов отечественного телевизионного контента и развития качественного казахстанского телевидения.

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