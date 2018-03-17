140 килограммов гашиша полицейские изъяли у астанчанина

В ходе досмотра автомашины, в фургоне было обнаружено и изъято 5 коробок, рюкзак и полиэтиленовый пакет, в котором находилось наркотическое средство.

В Акмолинской области полицейскими перекрыт канал поставки наркотического средства «гашиш». В незаконный оборот не допущено 140 кг. 530 грамм наркотического средства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области

Сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в ходе ОПМ «Правопорядок» на территории Аршалынского и Жаксынского районов были проведены две успешные спецоперации, в результате которых задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном сбыте и перевозке крупной партии наркотических средств.

16 марта на территории Аршалынского района, полицейскими на автодороге «Екатеринбург - Алматы» была остановлена автомашина марки Mercedes, за рулем которой находился 34-летний житель г. Астана.

В ходе досмотра автомашины, в фургоне было обнаружено и изъято 5 коробок, рюкзак и полиэтиленовый пакет, в котором находилось наркотическое средство «гашиш». Согласно результатов экспертизы, вес изъятого наркотика составил 140 кг. 530 грамм, что на «черном» рынке оценивается в 140 000 долларов США.

По факту проводится досудебное производство по ст. 296 ч.4 УК РК ().

В тот же день на территории Жаксынского района полицейскими был задержан еще один участник группы, реализовавший гашиш, весом 264 грамма. При обыске дома задержанного, оперативниками были обнаружены наркотические средства, а также боевой пистолет и патроны.

В настоящее время полицейские проводят дальнейшие следственные и оперативно – розыскные мероприятия.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

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