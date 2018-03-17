Россия высылает 23 британских дипломатов

Кроме того, с учетом диспаритета в консульских отношениях, Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели, сообщает РИА Новости.

Кроме того, с учетом диспаритета в консульских отношениях, Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Российское дипломатическое ведомство предупредило Лондон, что если с его стороны последуют и другие действия недружественного характера в отношении России, то Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Отношения России и Великобритании обострились в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Четвертого марта их нашли без сознания в центре британского города Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

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