О состоянии пострадавших в столкновении тепловоза и автобуса рассказали в облздраве

У 47-летней женщины перелом ключицы, ее госпитализировали в клинику им. Макажанова.

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии и травмах пострадавших в ДТП с участием тепловоза и автобуса, передает МИА «Казинформ».

«Вчера в 12:51 поступил звонок на станцию скорой медицинской помощи. К пострадавшим выехали две бригады врачей, которые были на месте уже через 3-4 минуты. У 47-летней женщины перелом ключицы, ее госпитализировали в клинику им. Макажанова. У 17-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма, рассечена бровь. Ее отвезли в областной медицинский центр», - сообщила пресс-секретарь управления Айжан Иса.

О состоянии и травмах третьего пострадавшего в облздраве сказать не могут, так как, по словам Айжан Исы, его/ее обслужили сотрудники Центра медицины катастроф, который относится к департаменту по чрезвычайным ситуациям.

«Когда приехала наша бригада, этого пациента уже не было», - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, в Караганде пассажирский автобус столкнулся с тепловозом. В результате ДТП были госпитализированы трое пострадавших.





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