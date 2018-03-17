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В Атырау привлекают крупных застройщиков к строительству ипотечного жилья

Местные исполнительные органы в Атырау прилагают максимум усилий, чтобы с каждым годом повышать инвестиционную привлекательность региона, делая ведение бизнеса максимально комфортным.

Фото : РСК Атырауской области17 марта 2018, 16:26

Об этом рассказал аким г. Атырау Серик Шапкенов, на презентации строительства ЖК «Заман» от группы компаний «BI Group», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как отметил градоначальник в своем выступлении, местные исполнительные органы в Атырау прилагают максимум усилий для того, чтобы с каждым годом повышать инвестиционную привлекательность региона, делая ведение бизнеса максимально комфортным.

- Исходя из поручений главы государства, руководство области ставит перед местными исполнительными органами ряд конкретных задач, касающихся привлечения инвестиций и роста субъектов предпринимательства, - сказал Серик Шапкенов. – По этому направлению у нас есть достижения – с каждым годом все больше крупных компаний проявляют интерес к Атырау, отмечая благоприятный инвестиционный климат региона.

Также, по словам Шапкенова, если в 2017 году в г. Атырау было построено 20 многоэтажных жилых домов на 1020 квартир, то в 2018 году этот показатель планируется увеличить до 38 домов на 3678 квартир.

- Немаловажную часть занимают дома частных застройщиков, квартиры в которых будут реализовываться по программам ипотечного кредитования «Нұрлы жер» и «7-20-25», - отметил аким города. – Одним из таких застройщиков является компания BI Group, которая после Астаны и Алматы открыла филиал в Атырау и будет заниматься строительством. Помимо этого, компания планирует построить завод по выпуску железобетонных изделий, что в целом положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона.


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