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Крепкий алкоголь подорожал в Казахстане

Повышение цен произошло по распоряжению премьер-министра.

Фото : РИА Новости17 марта 2018, 17:05

Согласно Постановлению Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, в 2018 году выросли цены на крепкий алкоголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр», - говорится в Постановлении, подписанном Премьером РК.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Полный текст постановления опубликован в официальных СМИ.


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