В Усть-Каменогорске разыскивают мужчину, пугавшего детей пистолетом

Неизвестный громко кричал и смеялся, сильно испугав ребенка.

В Усть-Каменогорске полиция разыскивает мужчину, напугавшего ребенка громким криком, хохотом и предметом, похожим на пистолет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сотрудника пресс-службы департамента внутренних дел области Айгерим Нургазину.

В полицию обратился 37-летний житель Усть-Каменогорска, который сообщил, что вечером 15 марта неизвестный мужчина держал в руках предмет, внешне похожий на пистолет. Неизвестный громко кричал и смеялся, чем изрядно испугал его сына, который в это время играл в одном из дворов по улице Астана.

По данному факту следственным отделом Ульбинского отдела полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РК (хулиганство), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному инциденту.

Также среди жителей города распространяется аудиосообщение, в котором рассказывается о том, что мужчина, угрожая пистолетом школьнику, требовал от него деньги и сотовый телефон. Голосовое сообщение, размещенное в мессенджере WhatsApp, изучается сотрудниками полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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