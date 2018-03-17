ФК "Астана" одержал победу над "Жетысу"

Столичная "Астана" в Талдыкоргане одержала победу над местным "Жетысу" в матче второго тура Премьер-Лиги-2018 — 2:0, сообщает Sports.kz.

Счет на 28-й минуте открыл нападающий гостей Патрик Твумаси, затем преимущество "Астаны" в концовке первого тайма удвоил Алексей Щеткин.

Вторая половина матча прошла без забитых голов. Подопечные Григория Бабаяна взяли три очка во второй игре кряду.

В рамках третьего тура 1 апреля "Жетысу" встретится с "Шахтером" в Караганде, а столичные футболисты дома днем раньше сыграют с кызылординским "Кайсаром". "Жетысу" — "Астана" 0:2 (0:2).