В Астане стартовали народные гуляния перед Наурыз мейрамы

Завтра ожидается продолжение праздничных мероприятий.

Сегодня, 17 марта, в столице стартовали народные гуляния, посвященные самому долгожданному празднику весны – Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры и спорта Астаны.

Первыми празднование дня весеннего равноденствия начали жители жилых массивов «Железнодорожный» и «Интернациональный». Посетители праздничных мероприятий смогли насладиться насыщенной концертной программой с участием ведущих казахстанских артистов.

Известные народные композиции и эстрадные песни для жителей исполнили именитые звезды отечественной эстрады Клара Толенбаева, Досымжан Танатаров, Аскар Жайлаубаев, группы «Дабыл», «Сарыарка», «Дәуір», «Ретро», «БУМ», популярные трио «Аламан» и «Z», инструментальные коллективы «Диарт» и «Бастау», квартет «Art Music».

Праздничное настроение зрителям подарили победители международных фестивалей, солисты Государственной академической филармонии города Астаны Перизат Турарова, Жанаргуль Рахаткызы, Жаксыкельды Маясаров, лауреат международных и республиканских конкурсов, солистка Президентского оркестра Айзат Карабекова, виртуозный домбрист Курмангазы Байтасов, певица Мадина Ахметова, а также вокалисты Олжас Сабижан, Айгерим Хасанова, Асем Омарова, Айдана Смаханова и Бауржан Нурумбетов.

С особым восторгом зрители встретили танцевальные номера «Шашу» и «Коктем» в исполнении талантливых артистов хореографического коллектива «Іңкәрім».

Юмористический театральный номер «Шалдар күресі» - «Борьба стариков» и веселые флешмобы не оставили равнодушными ни одного участника мероприятий, взрослые и маленькие зрители с удовольствием исполнили танец «Кара жорга».

Для посетителей праздника организовали состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и армрестлингу. Все желающие смогли сыграть в национальную интеллектуальную игру тогыз кумалак, а также увидеть различные национальные обряды и традиции.

Величественные юрты с красивым традиционным убранством, угощения: сочный плов, румяные баурсаки и главное блюдо праздника – горячий ароматный наурыз-коже – все это создавало незабываемую атмосферу праздника для жителей районов.

Жительница ЖМ «Железнодорожный» Базаркуль Карабекова поделилась впечатлениями от концерта:

- Мы каждый год с огромным удовольствием посещаем концерты, посвященные Наурызу, в нашем поселке. Большое спасибо организаторам и артистам за праздничное настроение и возможность насладиться красивыми мелодиями. Желаю всем встретить следующий новый год также в здравии и благополучии, - пожелала женщина.

- Нам очень нравятся такие мероприятия, в нашем поселке и летом был организован замечательный концерт. Мы все в приподнятом настроении, сегодня хоть и морозная, но очень солнечная погода. Пришли на концерт вместе с детьми, соседями, друзьями – целыми семьями. Приятно отметить Наурыз одними из первых в своем районе, 21-22 марта у нас будет возможность еще и посетить праздничные мероприятия на главных городских площадках, - отметила жительница ЖМ «Интернациональный» Асемгуль Сулейменова.

Известная певица Перизат Турарова поздравила всех жителей жилых массивов и астанчан в целом с весенним праздником Наурыз мейрамы.

- Надеюсь нам удалось подарить жителям яркое настроение, согреть всех теплом своих песен. Желаю всем казахстанцам в этот поистине народный праздник Наурыз мейрамы улыбок и благополучия, - сказала талантливая вокалистка.

Уже завтра, 18 марта, в 11.00 часов уличные гуляния в честь Наурыз мейрамы состоятся в жилых массивах «Мичурино» и «Промышленный», а 21 марта они продолжатся в поселке Пригородный и Уркер, 22 марта – Коктал-1 и Ондирис, 23 марта – в микрорайоне «Сарайшык».

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