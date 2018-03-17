Учёные подсчитали, сколько пластика "выпивают" люди вместе с водой

Они смогли изучить 259 бутылок с водой из девяти стран, с разных концов света.

Бутилированная вода в среднем содержит 325 частиц микропластика на один литр. К такому выводу пришли американские химики из Университета штата Нью-Йорк, сообщает Лайф со ссылкой на orbmedia.org.

Они смогли изучить 259 бутылок с водой из девяти стран, с разных концов света. В исследование попала бутилированная вода как региональных производителей, так и известных мировых брендов.

Всего лишь в 17 экземплярах не нашлось инородных следов, остальные содержали микропластик. В одном образце воды нашли рекордные 10 тысяч частиц на один литр. Почти во всех случаях образцы пластика были из полипропилена, из которого изготавливают крышки для бутылок.

Размер частичек микропластика колебался от шести микрометров — размера эритроцита — до 100 микрометров — толщины человеческого волоса.

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