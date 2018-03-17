Главой ФФК Астаны стал бывший КВНщик

17 марта состоялась отчётно-выборная конференция ОЮЛ «Федерация футбола города Астаны», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Главными вопросами повестки дня конференции был отчёт президента ФФА Лашина Аймагамбетова, выборы нового президента Федерации футбола Астаны и изменения в составе исполкома.

Утвердив отчёт о проделанной работе президента ФФА, а также финансовый отчёт независимого аудитора, делегаты конференции проголосовали за прекращение полномочий президента ФФА Лашина Аймагамбетова по его просьбе. Новым руководителем Федерации футбола Астаны единогласно избран Малик Хасенов.

– Хочу от всей души поблагодарить за проделанную работу прежнего руководителя, – отметил новый президент ФФА. – Масштабы проектов, которые ФФА претворяет в жизнь, заслуживают уважения. Уверен, мы продолжим начатое и будем двигаться вперёд!

Произошли изменения в составе исполкома федерации. В связи с прекращением полномочий Александра Коночкина в исполком введён исполнительный директор футбольного клуба «Астана» Кайсар Бекенов.