Аким Астаны проверил готовность города к паводковому периоду

В целях проведения мониторинга и анализа полученных данных о снегозапасах был утвержден плановый график режима работы.

Аким столицы Асет Исекешев посетил столичный контррегулятор, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Согласно Комплексному плану по организованному пропуску паводковых вод на территории столицы на 2018 год определено 27 вероятных участков подтоплений. По каждому определены виды работ, объём необходимого материала, финансирования, ответственные исполнители.

В ходе выезда акиму было доложено о готовности гидротехнических сооружений, в частности о состоянии Астанинского водохранилища.

В целях проведения мониторинга и анализа полученных данных о снегозапасах был утвержден плановый график режима работы.

На месте заместителем акима Косманом Айтмахаметовым было доложено о состоянии водохранилища на 14 марта. По его данным, сброс составил 15 м3/сек., объем - 283 млн м3 или 69% от проектной мощности. Сотрудниками РГП «Казгидромет» и ДЧС Астаны ориентировочно ожидается 280 млн м3.

Вместе с тем на объекте «Защита г. Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль» проведены работы по укреплению дамбы, комплекс полностью готов к принятию и пропуску паводка.

Также был изучены район Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев и водоотводящий канал от озера Майбалык.

В настоящий момент объем воды в озере Майбалык составляет порядка 62 млн м3. Максимальный объем - до 80 млн м3. Акиматом города Астаны завершена очистка действующего канала от оз. Майбалык до канала «Нура - Ишим» протяженностью 5,4 км, что говорит о готовности участка к паводку.

Не в стороне остался вопрос о расширении русла реки «Есиль» в районе газовой аппаратуры. Отметим, в прошлом году по результатам обследования русла вниз по течению до поселка Талапкер составлена карта участков русла реки с вероятными участками подтопления.

По поручению акима была завершена отсыпка старого русла в районе садоводческих обществ «КЖБИ-56» и «Юбилейное» (участок протяженностью 150 м.), что снимет угрозу подтопления порядка 50-ти дачных участков. Также проводятся работы по расширению русла реки.

Особое внимание было уделено району озера «Малый Талдыколь». Уже сегодня на озере проведена инвентаризация переливных труб и дамб. Также акиматом будет начат проект по осушению данного района.

Городским акиматом также были осуществлены выезды и в жилой массив Ильинка. По поручению Асета Исекешева восстановлена дамба протяженностью 500 метров в районе афганского квартала, укреплены нарушенные участки. Ситуация держится на постоянном контроле.

По итогам выезда аким столицы дал поручения держать ситуацию по противопаводку на контроле, перейти на круглосуточный режим работы в связи с предстоящим потеплением. Акимам районов Асет Исекешев поручил завершить вывоз снега с жилых массивов и подготовить ливневые канализации к приему талых вод.

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